Соловьев дал совет американцам, как научиться лучше понимать Россию
18 октября 2019 17:45
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Таким образом он отреагировал на объяснения пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекки Росс по поводу инцидента с тремя американцами, которые "ехали в Архангельск", а оказались в Северодвинске. Как пояснили в дипмиссии, дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять.
МИД в шутку пообещал подарить посольству США карту России после инцидента с американцами под Северодвинском. Эксперты предположили, почему вместо Архангельска дипломаты могли оказаться возле закрытого города, и рассказали о последствиях для нарушителей.
"Умом Россию не понять, но американцы решили измерить. Бедные, мне их даже жалко. Не так, не тем и не с того они решили начать процесс постижения России", — заявил Соловьев изданию "Взгляд".
Телеведущий отметил, что для начала им нужно было купить карту, если американцы не доверяют GPS. А также, по его словам, дипломатам стоило бы воспользоваться системой ГЛОНАСС.
Также Соловьев отметил, что иностранным гражданам можно помочь "понять Россию" с помощью специальных пресс-туров.
"Хотя, на самом деле, им достаточно обратиться к представителю МИД России Марии Владимировне Захаровой. Я уверен, что она раскроет все красоты России в простом, ясном и доступном виде", — заключил Соловьев.
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку эта территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. При этом в российском МИД подчеркнули, что дипломаты уведомили Минобороны о намерении посетить только Архангельск.
Фото: соцсети
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