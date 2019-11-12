Сохранить свои гаражи на старом месте удалось немногим самарцам

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И лишь несколько сотен владельцев смогли сохранить свое имущество на старом месте. По данным издания, больше всего таких гаражей в Промышленном районе: на 1 августа их насчитывалось 166 владельцев. В Красноглинском районе правоустанавливающие документы предоставили только 10 человек, в Ленинском районе (по данным последнего реестра) — 4. В реестрах других районов таких данных нет.В администрациях пояснили, что на местах остаются те гаражи, на которые надлежащим образом оформленны права на пользование землей — это может быть договор аренды или зарегистрованное права собственности.Большинство других владельцев, если их имущество еще не вывезли муниципальные подрядчики, вынуждены искать варианты минимизировать потери. Один из них — перевезти гараж на дачу или в деревню. Другой — сдать на металлолом.