Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

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Видео состоит из снятых с квадрокоптера видов столицы. В песне, в частности, есть такие слова: "Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".По данным на ночь с понедельника на вторник его посмотрели более 5,2 миллиона человек, он собрал свыше 1,4 миллиона дизлайков против 85 тысяч лайков. В комментариях пользователи назвали его заказным. Тимати опроверг информацию, что клип проплачен.Ранее Гуф опубликовал в Instagram видеообращение с извинениями за клип, в котором сказал, что шокирован потоком негатива после его публикации. Он высказал сожаление в связи с тем, что не следит за политической ситуацией, и заявил, что не знал про "выборы мэра".Тимати также ответил критикам песни, отметив, что ему не стыдно за композицию и он гордится своим городом. Рэпер заявил, что удаляет видео, "чтобы не продолжать эту волну негатива", "цели обидеть кого-либо не было".В Москве в минувшее воскресенье прошли выборы депутатов Мосгордумы. Выборы мэра российской столицы состоялись год назад.Фото: соцсети