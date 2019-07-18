Собранные в рамках акции «Возродим библиотеку» книги, пополнят фонд библиотеки в Ведено Чеченской Республики

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С 2013 года сотрудники органов внутренних дел осуществляют шефство над библиотекой, находящейся в населенном пункте Ведено Чеченской Республики, где несет службу сводный отряд самарских полицейских.В акции приняли участие неравнодушные граждане Самарской области, ветераны и сотрудники органов внутренних дел, представители национальных диаспор и Общественных советов при территориальных ОВД, представители Общественного совета при региональном главке МВД, а также сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек».Всего было собрано более 4000 тысяч книг, которые совсем скоро пополнят книжный фонд библиотеки, находящейся в населенном пункте Ведено Чеченской Республики.Акцию «Возродим библиотеку»завершили представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области – Ривгата Хузина и представитель ОС при МО МВД России «Похвистневский» Гаптельхамит Асылгареев, пенсионер МВД, который 36 лет прослужил в должности участкового уполномоченного на одном административном участке.От лица Самарского областного татарского сообщества «ТУГАН ТЕЛ» Ривгат Туктарович передал журналы «Самарские татары», где описана жизнь, обычаи и быт представителей татарского сообщества, а также книги «С думой о людях» - юбилейное издание, посвященное 25-летию городского округа Самары, «Подвиг огненных лет» и «Владимир Золотарев», посвященные истории нашего края.«С наилучшими пожеланиями передаю книги и журналы, собранные представителями Общественного совета, друзьям из Чеченской Республики, чтобы они смогли знакомиться с нашей культурой, с нашим краем. Всегда ждем их к нам в гости!» - отметил Ривгат Хузин.Представители Общественного совета при МО МВД России «Похвистневский» совместно с руководством похвистневской полиции тоже решили принять участие в акции, собрав массу интересных книг.У Гаптельхамита Асылгареева, который лично привез посылку из Похвистнево, три сына пошли по его стопам, выбрав профессию полицейского. И совсем недавно отец встретил одного из сыновей, который нес службу в составе сводного отряда в Чеченской республике. Зная, что такое служба вдалеке от дома, Гаптельхамит Гаптельхаевич передал слова благодарности руководству ГУ МВД России по Самарской области за заботу о самарских полицейских: «Я знаю, как ценят наши ребята ту поддержку, которую оказывают руководители, организовывая поездки и отправляя посылки к месту службы самарских полицейских. Сбор книг – это благое дело, важное как для жителей Веденского района, так и для наших полицейских, которые долгое время оторваны от дома», передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области