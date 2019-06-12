Соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Васильевича Калашникова

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Владимир Васильевич родился 20 мая 1944 года в г. Чапаевск, Куйбышевской области. В 1967 году окончил Самарский государственный технический университет (КПТИ им. В.В.Куйбышева). Владимир Васильевич проработал в родном политехе более полувека. В 1999 году он был избран ректором СамГТУ, в декабре 2009 года утвержден президентом опорного университета.Под его руководством вуз стал крупнейшим в стране, были организованы 3 новых факультета, открыты 25 новых специальностей. Владимир Васильевич является автором свыше 390 научных трудов. Под его руководством защищены 5 докторских и 25 кандидатских диссертаций.Владимир Васильевич принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий Чернобыльской АЭС», является ветераном Чернобыльского движения.Президенту СамГТУ присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и «Почетный оружейник», он награжден медалями «За заслуги в создании вооружения и военной техники», «За трудовую доблесть», «За укрепление боевого содружества», обладает нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования России», Почетным знаком «За заслуги перед Самарской областью». 6 сентября 2018 года было присуждено звание «Почетный гражданин городского округа Самара».Сегодня перестало биться сердце этого замечательного человека, но добрая память о нем и его свершениях навсегда с нами.Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров и Правительство Самарской области выражают соболезнования родным и близким Владимира Васильевича Калашникова.