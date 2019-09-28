Соболезнования губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни Марка Анатольевича Захарова

6

От себя лично, Правительства региона и всех жителей области — поклонников театрального и кинематографического искусства — выражаю глубокие и искренние соболезнования родным, близким и коллегам в связи с уходом из жизни режиссера и художественного руководителя Московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Анатольевича Захарова.Это невосполнимая потеря для нашей страны, миллионов граждан, которые ценят и любят творчество Марка Анатольевича. Всю свою жизнь он посвятил служению искусству, с его именем связана целая эпоха в истории отечественного театра. На сцене родного «Ленкома», который Марк Захаров возглавлял почти полвека, он поставил более 50 ярких и запоминающихся спектаклей. Но по-настоящему всенародную любовь ему принесли работы в кинематографе. Целые поколения выросли на его удивительных, интеллигентных, проникнутых любовью и тонким юмором фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «12 стульев». Сегодня эти картины составляют золотой фонд отечественного кинематографа, а реплики героев разобраны на многочисленные цитаты.Нам посчастливилось быть современниками Марка Анатольевича Захарова — гениального режиссёра, опытного руководителя, мудрого педагога и наставника для начинающих актеров. Его вклад в развитие культуры России, становление и укрепление духовно-нравственных ценностей трудно переоценить — это пример высочайшего мастерства, достоинства, честного и преданного служения Отечеству.Светлая память о Марке Анатольевиче Захарове навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими.Губернатор Самарской области Д.И.Азаров