Соболезнования Дмитрий Азаров по поводу смерти руководителя ФПСО Павла Ожередова

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На 69-м году жизни скончался руководитель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов, сообщается сегодня сайте ФПСО.Свои соболезнования по этому поводу выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:«От себя лично и от лица правительства Самарской области выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Павла Григорьевича Ожередова – председателя областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области».Это невосполнимая потеря для всей губернии. Павел Григорьевич – истинный профессионал, мудрый руководитель, честный, порядочный человек.Его многолетний труд, способствующий развитию авиационно-космической отрасли, заслуживает самой высокой оценки и признания.Трудно переоценить вклад Павла Григорьевича в регулирование социально-трудовых отношений, правовую защиту граждан, социально-экономическое развитие Самарской области.Деятельность Павла Григорьевича – пример высочайшего мастерства, ответственности и искренней заботы о людях.Больно и горько, когда уходят из жизни близкие нам люди. Без сомнений, каждый, кто знал Павла Григорьевича, в эти дни переживает боль утраты.Светлая память о Павле Григорьевиче, глубоко уважаемом, дорогом и многозначащем для каждого из нас человеке, навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими».