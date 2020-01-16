Соавтор песен Лепса подтвердил работу с Михаилом Мишустиным
16 января 2020 16:40
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О том, что Мишустин выступает автором музыки двух песен Лепса со ссылкой на собственные источники сообщила газета «Ведомости».
У Мишустина, по словам Вулых, много увлечений: кандидат на пост премьер-министра «очень прилично играет на фортепиано, иногда музицирует в компании друзей». Помимо музыки Мишустин увлечен хоккеем, добавил Вулых.
Вулых подтвердил, что Мишустин автор музыки и для другой песни Григория Лепса «Настоящая Женщина», которая вышла в альбоме артиста «Пенсне» в 2011 году.
РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.
Как композитор песен «Зола» и «Настоящая женщина» Михаил Владимирович Мишустин указан в реестре Российского авторского общества, собирающего отчисления в пользу авторов фонограмм.
Песня «Последняя женщина» последний раз исполнялась в столичном эфире в среду, 15 января, на «Авторадио», следует из материалов сервиса Moskva.FM. Сведений о ротации «Золы» на сайте нет.
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