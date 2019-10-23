«Смешарики» и «Лунтик» пришли за «Палычем»

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Ранее компания уже судилась с самарскими предпринимателями из-за продажи дисков с записями популярного детского мультсериала, использования изображений его персонажей и продажи атрибутики с ними.Параллельно в адрес «Интернет Технологий» подал иск и правообладатель бренда «Лунтик», «Студия Анимационного кино «Мельница». Он также хочет получить 50 тысяч рублей.Фото: соцсети