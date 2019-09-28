Следственное управление напоминает о работе телефонной линии «Ребенок в опасности» - 123

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Защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан – одна из приоритетных задач Следственного комитета России. В соответствии с положениями статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к подследственности следователей Следственного комитета РФ относятся уголовные дела, о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.Работа телефонной линии «Ребенок в опасности» - одно из звеньев в цепи мероприятий по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан как социально незащищенной категории населения.Напоминаем, что в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области в целях незамедлительного реагирования на обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних функционирует круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности».Цель телефонной линии «Ребенок в опасности» - немедленное реагирование в следственном управлении по Самарской области на обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Телефонная линия позволяет правильно ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на и жизнь и здоровье, а также оперативно и своевременно реагировать на такие сообщения, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области