Сквозной проезд через парковку ТЦ «Русь» стал платным
24 июня 2019 17:35
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Что касается посетителей торгового центра, для них парковка остается бесплатной. При условии, что машина стоит на парковке не более трех часов. Далее придется платить по 50 рублей за каждый час. В праздничные и выходные дни парковка для посетителей будет бесплатной без ограничения по времени.
Фото: соцсети
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