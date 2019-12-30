Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России

66

"Благодаря тому, что число смертей сократилось более чем на 29 тысяч. Это не окончательно данные. Мы надеемся, что по результатам года показатели еще улучшатся", — сказала она в интервью каналу "Россия 24".Она отметила, что удалось достичь минимальных за всю историю значений младенческой смертности — 4,8 на тысячу родившихся живыми."Это показатель, который по планам должен быть у нас только через два года, то есть идем здесь с таким радостным для нас опережением",— уточнила министр.По ее словам, снизилась смертность от большинства заболеваний, от внешних причин она сократилась на 4,5%."Мы в три раза за десять лет снизили смертность от туберкулеза", — подчеркнула Скворцова.