Скончался заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Сухарев Владимир Михайлович
3 августа 2019 16:15
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При участии Владимира Михайловича произошло объединение городского и областного онкологчисекого диспансеров.
Владимир Михайлович более 15 лет был главным врачом областного онкологического диспансера.
Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук Владимир Михайлович Сухарев, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом МЗ Самарской области, совмещая интенсивную организационно-методическую работу с лечебно-консультативной.
Владимиру Михайловичу было 79 лет.
Гражданская панихида состоится завтра 04.08.2019 г., с 11.00 до 13.00 в Клубе железнодорожников, ул. Льва Толстого 94, передает пресс-служба минздрава СО.
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