Скандальное дело трех адвокатов так и не дошло до приговора

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Заявительницей на них стала мать Эдуарда Ожерельева, задержанного весной 2015 года по подозрению в похищении с элементами сексуального насилия 16-летней самарчанки. На девушку надели наручники, насильно поместили в багажник автомобиля Ожерельева и вывезли в промзону поселка Запанской. Предлогом для похищения стал невозврат долга в размере 5 тысяч рублей.Когда стало ясно, что Ожерельеву и его подельнику Гвоздикову светят серьезные сроки, дама-заявительница стала искать пути спасения. В ее версии, помочь пообещали Свердлов и Сафронов. Они якобы предложили г-же Ожерельевой решить проблемы ее сына посредством передачи взятки «неустановленным лицам прокуратуры Самарской области» в размере 1,35 миллиона рублей.Позднее следствие пришло к выводу, что выхода на прокуроров у адвокатов не было, их действия квалифицировали как мошенничество. Насреддинов же оказывал всей этой группе некие «консультационные услуги».Дело трех адвокатов слушалось судом Октябрьского района, но недавно судья Юлия Лобанова вернула его прокурору в связи с выявленными ею нарушениями в обвинительном заключении. Вернется ли скандальное дело в суд после устранения данных нарушений (если они вообще устранимы) — большой вопрос.