Систему «Платон» предлагают распространить на региональные дороги
5 июля 2019 16:32
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Предлагается распространить систему «Платон» для региональных дорог, которые больше загружены грузовым транспортом. Пока ведется активное обсуждение данного предложения. Окончательное решение по нему не принято. При этом уточняется, что распространение системы «Платон» на грузовики средней массы не обсуждается.
Напомним, с 1 июля этого года тариф системы повысился на 14 копеек. Раньше за проезд 1 километра по федеральным трассам с грузовиков массой более 12 тонн брали 1,9 рубля, а теперь – 2,04 рубля. Размер индексации тарифа снижен в два раза от роста инфляции. А в дальнейшем принято требование грузоперевозчиков о предсказуемости тарифа.
Система «Платон» заработала с 2015 года. За это время благодаря ей дорожный фонд пополнился на 73 млрд рублей. Данные средства идут, в том числе, на ремонт федеральных мостов и дорог. В системе «Платон» зарегистрировано более 1,16 млн грузовиков, за год прирост составил 15 тысяч ТС.
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