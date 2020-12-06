Синоптики рассказали, какой погоды ждать россиянам на Новый год

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Север европейской части России, центральные регионы, Приморье и тихоокеанское побережье во второй половине декабря будут во власти циклонов, из-за чего в этих регионах погода будет теплее обычного, передает РИА Новости. Об этом сообщили синоптики из центра погоды "Фобос".

В зоне холодной температурной аномалии, отмечают специалисты, окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири, и большая часть Дальнего Востока.

В частности, в сибирском регионе средняя температура в период новогодних праздников может оказаться на пять и более градусов ниже нормы.

Фото: pixabay