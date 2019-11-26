Синоптики рассказали, какая погода ждёт россиян в декабре

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Так, температура в Москве и Подмосковье будет выше климатической нормы. В преддверии первого зимнего месяца заметно потеплеет. К концу текущей недели столбик ртутного термометра поползёт вверх и достигнет плюсового значения. Кроме того, в столичный регион придут осадки: сначала в виде дождя, затем — мокрого снега. Снежный покров в свою очередь сформируется не раньше начала декабря.Выше нормы ожидается температура на Урале и на севере Красноярского края. В Южном и Северо-Кавказском округах, а также на юге Приволжского федерального округа температура будет близкой к норме. А вот Якутию ожидают суровые морозы.Что касается осадков, то меньше всего их выпадет в Южном и Приволжском федеральных округах. И напротив, на юге Сибири, на Ямале и Таймыре, на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае ожидается их избыток.Фото: соцсети