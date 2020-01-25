Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
25 января 2020 19:57
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Во многих российских городах впервые за все время наблюдений средняя температура января держится в области положительных значений. Это не только на десять градусов превышает норму, но и аномально тепло даже для марта. В качестве примера специалисты привели Москву, Санкт-Петербург и Тверь.
Метеорологи считают, что февраль вряд ли станет аномально холодным. По статистике, положительная аномалия в январе обычно сменяется более теплой погодой в феврале и марте.
Специалисты "Фобоса" в последнем зимнем месяце ожидают холодную температурную аномалию только на северо-востоке России.
"А на остальной территории жителей опять ждет не по сезону теплая погода, в среднем, на два-четыре градуса выше нормы", — сообщается на сайте центра.
Однако в Сибири и на европейской территории России синоптики прогнозируют куда более сильные отклонения от нормы.
"В столице месяц стартует небольшим похолоданием, но затем опять вернутся оттепели, и температурный режим войдет в климатические рамки конца марта", — обещают метеорологи.
Только в середине месяца погода приблизится к климатической норме, но все равно окажется теплее.
"А вот завершится зима очередным мощным потеплением", — заключили специалисты.
Фото из открытых источников
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