Синоптики пообещали россиянам тёплый ноябрь
16 октября 2019 09:25
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Более тёплый последний осенний месяц ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, на большинстве южных территорий. На севере температура превысит норму на один градус и более.
Также отклонение от климатической нормы, по словам синоптика, произойдёт на Ямале, в ХМАО и на Дальнем Востоке.
В Москве тоже теплее, чем обычно. Ноябрьская температура днём минус 1–2 градуса, ночью столбики термометров будут опускаться до –6 градусов.
А вот похолодание может ожидаться на юге России, в Краснодарском крае и в Крыму. Погода в пределах нормы будет практически на всей территории Сибири.
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