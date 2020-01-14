Синоптики пообещали россиянам теплую весну
14 января 2020 15:51
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По его словам, январь и февраль также будут достаточно теплыми. «Скорее всего, настоящей зимы в этом году уже не будет. Температуры останутся достаточно высокими: в январе будет на 4–6 градусов выше нормы, в феврале — на 3–4 градуса», — рассказал Тишковец.
Синоптик прогнозирует, что днем температура будет редко опускаться ниже минус 5 градусов. Мало будет и снега: «В январе выпадет максимум 10–15 миллиметров осадков, в феврале — 15–20. Хотя, конечно, февраль будет более снежный», — уточнил Тишковец.
В марте превышение климатической нормы ожидается на 3–4 градуса. «В апреле — на 1–2 градуса, мае — на 1 градус. То есть аномалия будет плавно сокращаться. В конце марта наступит климатическая весна», — отметил он.
В метеослужбе заявили, что в апреле весь выпавший снег уже растает, что минимизирует опасность половодья.
В январе синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в этом году над европейской части страны один за другим сменяются теплые сектора атлантических циклонов. По ее словам, в этом году эти циклоны необычайно мощные, они не задерживаются на Украине, а проникают вглубь континента.
Фото из открытых источников
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