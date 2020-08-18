«Сильные идеи для нового времени»: жители Самары могут представить свои решения по устойчивому развитию России

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Фондом «Росконгресс» проводит федеральный форум «Сильные идеи для нового времени».
Мероприятие реализуется с целью формирования содружества инициативных людей и консолидации 100 сильных идей, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны, поднять экономику, социальную и технологическую сферы.
Определены семь основных тематик форума: новые компетенции, новая технологическая политика, современная экономическая политика, новая социальная политика, новая городская политика, новая молодежная повестка, новые идеи для бизнеса.
Жители Самары, предприниматели и организации могут представить свои идеи (соответствующие тематикам форума) по устойчивому развитию России в новых экономических условиях. Заявки принимаются до 24 августа 2020 года на крауд-платформе https://idea.asi.ru
.
Лучшие решения и практики пройдут очное обсуждение на площадке форума (27 - 28 сентября 2020 г., г. Сочи) и будут включены в проект «Смартека» для последующего тиражирования в субъектах Российской Федерации.
Подробнее о форуме здесь
, передает пресс-служба горадминистрации.
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