Сибирской отшельнице Агафье Лыковой начали строить новый дом

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Строительство нового дома для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой началось в тайге Хакасии при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщил директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий, передает РИА Новости.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге. В конце ноября Непомнящий сообщил, что отшельница Агафья Лыкова попросила Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.

"При поддержке промышленника и предпринимателя Олега Дерипаски началось строительство нового дома для таежной отшельницы. Сейчас самый сложный этап — доставка пиломатериала. Все усложняется труднодоступностью территории участка "Заимки Лыковых", — написал Непомнящий на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, чтобы сократить время строительства дома на месте, для начала в Абакане полностью сложили избу,​ пронумеровали бревна, а потом разобрали. Затем на трех машинах и тракторе транспортировали разобранную избу на базу отдыха у реки Ада в 250 километрах от жилья Агафьи.​ Оттуда уже аэролодками ​​первые партии отправлены к месту строительства. Всего потребуется не менее 18 таких рейсов.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев