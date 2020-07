Shazam назвал самые популярные треки у россиян в 2020 году

260

Статистика основана на количестве распознаваний треков в Shazam. Каждый день приложение обрабатывает 25 миллионов запросов.1. Intelligency — August2. The Weeknd — Blinding Lights3. Тайпан & Agunda — Луна Не Знает Пути4. El Capon — Shut Up Chicken5. Hafex — Intihask6. SAINt JHN — Roses (Imanbek Remix)7. Trevor Daniel — Falling8. Carla Morrison — Disfruto (Audioiko Remix)9. Billie Eilish — everything i wanted10. Raim — Двигаться: Intelligency — August— The Weeknd — Blinding Lights: El Capon — Shut Up Chickenа: Billie Eilish — everything i wanted— Двигаться: Lil Nas X Feat. Billy Ray Cyrus — «Old Town Road» (Remix): Pedro Capó & Farruko — Calma (Remix): Дора — ДорадураВ Apple Music есть плейлист Топ-50 открытий в Shazam. По статистике 5 из 10 треков, которые ищут в России, попадают в этот плейлист.Фото: