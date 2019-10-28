Сергей Корниленко стал официальным амбассадором бренда CHERY в России

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Сергей Корниленко, легендарный игрок самарского футбольного клуба "Крылья Советов" и с недавнего времени — тренер основной команды, стал официальным амбассадором бренда CHERY в России.– У автомобилей марки CHERY есть всё самое главное для успеха: качество, технологии, стильный внешний вид и стоимость. Мне, как человеку из мира спорта, очень близка философия этого бренда. Очень рад стать частью CHERY – уверен, впереди нас ждут большие победы", — прокомментировал сотрудничество с маркой CHERY Сергей Корниленко.За 9 лет в составе "Крыльев Советов" Корниленко провёл 205 матчей и забил 56 мячей. Является одним из лучших бомбардиров в российской истории клуба. В самарском клубе Корниленко стал для поклонников "Крыльев" не просто игроком, а настоящим кумиром. В народе Сергея назвали "Легендой №8" – так называется и одноименный фильм о спортсмене, премьера которого с большим успехом прошла в одном из самарских кинотеатров.До перехода в "Крылья Советов" Корниленко выступал за "Динамо" (Минск), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Рубин" (Казань), английский клуб "Блэкпул". Является дважды бронзовым призером Чемпионата России, Чемпионом Украины, бронзовым призером Чемпионата Белоруссии и обладателем Кубка Белоруссии. Выступал за сборную Белоруссии, играл за национальную команду на Олимпиаде 2012 года.Первый совместный проект Сергей Корниленко и CHERY прошёл 27 октября, в день матча 14-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" – "Зенит" перед стадионом "Самара Арена". Официальными партнёрами мероприятия стал официальный дилер марки CHERY в Самаре — Группа компаний "АсАвто" и "СТОАвто". Перед самим матчем на сцене стадиона генеральный директор ГК "АсАвто" и "СТОАвто" Алексеева Евгения Владимировна вручила Сергею Корниленко ключи от автомобиля CHERY TIGGO 4. Кроссовер CHERY TIGGO 4 ярко-синего цвета и в модной комплектации COSMO стал подарком Сергею, приуроченному к началу сотрудничества с маркой CHERY и ГК "АсАвто" и "СТОАвто", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"