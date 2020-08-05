Сергей Корниленко: Хочется работать со всей ответственностью и быть полезным клубу

На прошедшем накануне на "Самара Арене" совещании по развитию футбола и работе "Крыльев Советов" Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил назначить Сергея Корниленко спортивным директором нашего клуба. По окончании совещания Сергей Корниленко дал интервью самарским СМИ.
– Насколько неожиданным было предложение и какие мысли есть по реализации стоящих перед клубом задач?
– Еще утром мы с тренерским штабом проводили занятие с командой. Мне заранее сказали только, что должен быть здесь с докладом и своим видением ситуации. Поэтому предложение занять должность спортивного директора было полностью неожиданным. Был удивлен. Самара за 10 лет стала для меня домом. Родным, любимым городом. Хочется работать со всей ответственностью и быть полезным клубу. Уже есть много мыслей, как сделать нас всех вместе лучше.
– Какие задачи поставил перед вами Дмитрий Азаров во время личного общения?
– Обо всех стоящих задачах много говорилось во время общего собрания. Я поблагодарил Дмитрия Игоревича за оказанное доверие. Сейчас предстоит много работы. В первую очередь надо разработать стратегию, как мы будем развиваться дальше.
– В чем будет именно ваша часть работы? Комплектование, игроки, тренеры?
– Это спортивный блок, в первую очередь. Говорить о работе по комплектованию, об игроках, тренерах можно будет через несколько дней.
– Вы во время выступления извинились перед болельщиками за прошедший сезон. Почему?
– Потому что команда вылетела в первую лигу, там не ее место, я считаю. Не должен футбольный клуб "Крылья Советов" находиться в ФНЛ. Поэтому я посчитал нужным извиниться от лица команды, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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