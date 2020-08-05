Сергей Корниленко: Хочется работать со всей ответственностью и быть полезным клубу

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– Еще утром мы с тренерским штабом проводили занятие с командой. Мне заранее сказали только, что должен быть здесь с докладом и своим видением ситуации. Поэтому предложение занять должность спортивного директора было полностью неожиданным. Был удивлен. Самара за 10 лет стала для меня домом. Родным, любимым городом. Хочется работать со всей ответственностью и быть полезным клубу. Уже есть много мыслей, как сделать нас всех вместе лучше.– Обо всех стоящих задачах много говорилось во время общего собрания. Я поблагодарил Дмитрия Игоревича за оказанное доверие. Сейчас предстоит много работы. В первую очередь надо разработать стратегию, как мы будем развиваться дальше.– Это спортивный блок, в первую очередь. Говорить о работе по комплектованию, об игроках, тренерах можно будет через несколько дней.– Потому что команда вылетела в первую лигу, там не ее место, я считаю. Не должен футбольный клуб "Крылья Советов" находиться в ФНЛ. Поэтому я посчитал нужным извиниться от лица команды, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"