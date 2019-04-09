Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

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Согласно решению суда, Серебренникову запрещен выезд за границу. Такое же решение суд вынес в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии" Юрия Итина и Софьи Апфельбаум.После заседания Серебренников заявил, что сейчас в его планах проводить репетиции четырех проектов и спектакля "Наша Алла" в театре "Гоголь-центр".При этом он собирается и дальше доказывать свою невиновность.В Кремле не стали комментировать поворот в деле режиссера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не имеет права оценивать решение суда.Члены комитета Госдумы по культуре приветствовали решение суда об изменении меры пресечения Кириллу Серебренникову и заявили, что продолжают следить за его судьбой.Первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко поздравил Серебренникова с решением об изменении меры пресечения.Фабула уголовного дела – вероятно, самого громкого из области культуры за последние годы – сводится к тому, что Серебренников с сообщниками похитили 133 миллиона рублей, выделенных государством на проект "Платформа".Под домашним арестом Серебренников пробыл больше 1,5 лет, с августа 2017 года, но не прерывал работу, хотя мера пресечения ее и затрудняла. Уже будучи фигурантом уголовного дела, он поставил в Большом театре высоко оцененный критикой балет "Нуреев", а также выпустил фильм "Лето" о молодом Викторе Цое.