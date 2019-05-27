Сердючка раскрыла размер гонорара за выступление на свадьбе Потапа и Насти
27 мая 2019 22:57
21
— Свадьба получилась такая... платёжеспособная. Появление Верки было желанием Насти. Да и это уже скорее традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка — не двойник какой-то. Конечно, никогда бы не взял с них деньги. Тут даже дело не в подарке, а в том, что люди ищут эмоции, хорошее настроение, — заявил Данилко изданию "Стархит".
По словам артиста, он почувствовал "контакт" и "искру" между Потапом и Настей ещё в 2008 году, когда они побывали на программе Сердючки "Дом радости". А ещё Настя признавалась, что хочет детей.
— Брак — это же не иммиграция. Любая девочка этого хочет. Когда мы в перерывах между съёмками болтали, Настя говорила, что ей хочется деток. И это естественное желание. Не всегда получается совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, ребята смогут, — добавил артист.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 мая 2019 22:57
Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, рассказал, что исполнил несколько номеров на свадьбе рэпера и продюсера Потапа и певицы Насти Каменских, но... Социум
6
27 мая 2019 20:57
По словам миколога Михаила Вишневского, ранние подосиновики и белые - особенно редкое явление, которое наблюдается раз в 10 лет и даже реже. Социум
170
27 мая 2019 19:27
Покупателям при этом будет легче ориентироваться в стоимости товаров. Социум
108
Здравоохранение
27 мая 2019 10:37
Информация об обнаружении оперативно направлена в Управление Россельхознадзора по Самарской области. Здравоохранение
499
25 мая 2019 10:41
Об этом заявили австралийские медики. Здравоохранение
306
24 мая 2019 15:06
Офтальмологи больницы Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения. Здравоохранение
310
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13765
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13850
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14087
Туризм
22 мая 2019 11:58
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
237
20 мая 2019 13:40
Он состоится в районе Жигулевского залива. Туризм
13842
17 мая 2019 13:15
Гостям расскажут о туристическом потенциале нашего города. Туризм
13781
Образование
27 мая 2019 16:33
Инновационная разработка медицинского вуза передана в серийное производство госкорпорации. Образование
159
27 мая 2019 15:35
Для учеников с 1-го по 11-й классы каждый урок был посвящен определенной теме в сфере IT: искусственный интеллект, нейросети, управление проектами и безопасность в... Образование
152
27 мая 2019 14:25
Одним из направлений станет сотрудничество в области телемедицины. Образование
164
Культура
27 мая 2019 10:52
Здание возведут на территории одного из скверов города. Культура
179
24 мая 2019 10:58
Вход свободный. Культура
198
22 мая 2019 18:36
Спектакль поставлен в 1989 году прошлого века! Культура
300
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14553
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14167
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
828
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1303
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
302
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
566
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
584
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14927
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
605
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
643
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
440
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
552
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
489
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
917
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
837
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
774
Мероприятия