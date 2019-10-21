Сердце не выдержит? Эксперты объяснили, сколько чая можно пить в день

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В лаборатории была проведена дегустация. К сожалению, далеко не все образцы с честью прошли это испытание. Нарекания вызвал чай "Крепкие традиции". Его вкус — недостаточно терпкий и насыщенный. В самом чае много грубых черешков. По совокупности органолептических показателей этот чай относится не к заявленному высшему сорту, а ко второму. Кроме того, у "Крепких традиций" слабовыраженный аромат, чайный лист грубый, недостаточно ровный и скрученный.Чай Lipton оказался не крупнолистовым, как заявил производитель. Размер чаинок у него средний. К тому же образец не соответствует ГОСТу по органолептическим показателям: чай недостаточно ровный, скрученный, с большим количеством черешков.Лучшие результаты, по оценке титестера, показали Tess, Riston, "Альманах", Beta tea.Сколько чая можно пить?В чёрном чае довольно много кофеина и танина. Специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина отметила, что меньше всего кофеина у бренда "Крепкие традиции" — всего 2,2%, а по справочным данным должно быть не менее 3%.— Остальные образцы показали примерно одинаковые результаты выше 3%. Больше всего кофеина в чае "Альманах" — 3,5%, — добавляет эксперт.Танина, который обладает антиоксидантной активностью, больше всего в чаях Akbar, Riston, "Альманах" и Lipton.Кофеин негативно сказывается на сердце — учащается пульс, повышается артериальное давление. Из-за этого изнашиваются сосуды, что впоследствии может привести к инфаркту и инсульту. По мнению кардиологов, максимальное количество чёрного чая, не слишком крепкого — четыре-пять чашек в день. Если вы предпочитаете насыщенный, терпкий напиток, не следует выпивать более двух-трёх чашек за день. Тогда нагрузка на сердце будет не критичной.Слишком крепкий чёрный чай влияет на зубную эмаль — зубы становятся жёлтыми, нарушается микрофлора ротовой полости. Как отмечают гастроэнтерологи, для пищеварительного тракта полезнее пить зелёный чай, а не чёрный, который намного активнее закисляет слизистую.Содержание токсичных элементов во всех проверенных чаях невысокое, металломагнитных и посторонних примесей не обнаружено, количество плесени очень небольшое.— Зато во всём чае найдено остаточное количество различных пестицидов, в том числе неразрешённых для использования в Российской Федерации. Но содержание их невелико, так что, если вы не выпиваете 200 и более чашек чая в день, беспокоиться не о чем, — добавляют эксперты.