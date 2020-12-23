Семья из Самарской области выиграла в лотерею загородный дом

73

Счастливый лотерейный билет супруги Анатолий и Елена Абрамовы* купили в почтовом отделении. Жителям Самарской области повезло в 412-м тираже «Жилищной лотереи». По результатам розыгрыша им достался загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей и дополнительно 109 рублей в следующем туре.

В день ТВ-трансляции передачи победители были на даче, поэтому билет доверили проверить отцу Елены.

— Папа позвонил и сказал, что ведущий объявил о счастливчике из Самарской области, когда в нашем билете закончились числа. Отец в тот момент уверенно произнес, что это точно мы. Я до сих пор в шоке. Фортуна оказалась на нашей стороне, — делится женщина.

Приз Абрамовы оформили деньгами. Их они поделят между детьми и купят папе подарок на память о победе.

В свободное от работы время Елена любит вязать крючком. А по выходным вся семья отдыхает за городом, передает пресс-служба Столото.

* Фото публикуется с разрешения победителей.