Семье юноши-героя, который спас женщину в Павлове, выплатят 500 тысяч рублей

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— Выражаю искренние соболезнования родным и близким Сергея Анучина. Он проявил себя как настоящий мужчина, встав на защиту человека, попавшего в беду. <...> Другу Сергея желаю скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении Никитина.Молодые люди заступились за женщину, на которую напал грабитель. Сергей Анучин погиб на месте от полученных ножевых ранений. Юношей представят к награде.