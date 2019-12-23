Семь предприятий ПФО получили премию Правительства РФ в области качества

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Премии в области качества — эффективный инструмент государственного стимулирования организаций, для которых повышение качества продукции и услуг - важный фактор создания конкурентоспособной экономики и повышения качества жизни россиян.Заслуженные премии в ПФО получили:— ПАО «КАМАЗ» (Республика Татарстан, город Набережные Челны) — производство грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, двигателей и различных инструментов;— АО «Выксунский металлургический завод» (Нижегородская область, город Выкса) — производство стальных труб и фитингов, производство стали;— ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» (Самарская область, город Тольятти) — реализация образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, проведение научных исследований и экспериментальных разработок;— АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (Республика Татарстан, город Зеленодольск) — строительство, модернизация, испытание и ремонт кораблей, судов и плавсредств различного назначения;— ООО «Группа компаний “Рубеж”» (Саратов) — производственный альянс компаний, деятельность которого охватывает все сферы, связанные с техническими средствами безопасности, их разработкой, изготовлением и установкой потребителю (пожарные и охранные извещатели, источники вторичного электропитания резервированные, системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);— ЧОУ ДПО «Центр подготовки кадров “Татнефть”» (Республика Татарстан, город Альметьевск) — подготовка по программам профессионального обучения рабочих и служащих, их переподготовка и повышение квалификации;— ООО «Димитровградский вентильный завод» (Ульяновская область, город Димитровград) — производство вентильной продукции, выполнение строительно-монтажных работ.ПАО «КАМАЗ» и Тольяттинский государственный университет становятся лауреатами премии уже во второй раз, передает пресс-служба ПФО.