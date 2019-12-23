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Новости /  Общество /  Социум  

Семь предприятий ПФО получили премию Правительства РФ в области качества

23 декабря 2019 17:03
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Церемония награждения состоялась 20 декабря в Москве.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вручил Премии Правительства в области качества за 2019 год. Звание лауреатов присуждено 12 российским предприятиям, семь из которых работает в Приволжском Федеральном округе. Церемония награждения состоялась 20 декабря в Москве.

Премии в области качества — эффективный инструмент государственного стимулирования организаций, для которых повышение качества продукции и услуг - важный фактор создания конкурентоспособной экономики и повышения качества жизни россиян.

Заслуженные премии в ПФО получили:

— ПАО «КАМАЗ» (Республика Татарстан, город Набережные Челны) — производство грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, двигателей и различных инструментов;

— АО «Выксунский металлургический завод» (Нижегородская область, город Выкса) — производство стальных труб и фитингов, производство стали;

— ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» (Самарская область, город Тольятти) — реализация образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, проведение научных исследований и экспериментальных разработок;

— АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (Республика Татарстан, город Зеленодольск) — строительство, модернизация, испытание и ремонт кораблей, судов и плавсредств различного назначения;

— ООО «Группа компаний “Рубеж”» (Саратов) — производственный альянс компаний, деятельность которого охватывает все сферы, связанные с техническими средствами безопасности, их разработкой, изготовлением и установкой потребителю (пожарные и охранные извещатели, источники вторичного электропитания резервированные, системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);

— ЧОУ ДПО «Центр подготовки кадров “Татнефть”» (Республика Татарстан, город Альметьевск) — подготовка по программам профессионального обучения рабочих и служащих, их переподготовка и повышение квалификации;

— ООО «Димитровградский вентильный завод» (Ульяновская область, город Димитровград) — производство вентильной продукции, выполнение строительно-монтажных работ.

ПАО «КАМАЗ» и Тольяттинский государственный университет становятся лауреатами премии уже во второй раз, передает пресс-служба ПФО. 
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Комментарии


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