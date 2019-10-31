Сельскохозяйственная ярмарка с площади Куйбышева переносится к музею Алабина

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С 1 ноября жители и гости города могут приобрести сельхозпродукцию на новом месте. Режим работы ярмарки остался прежним: пятница, суббота и воскресенье с 9.00 до 18.00.Кроме того, сельскохозяйственную продукцию также можно купить на муниципальных ярмарках Самары по следующим адресам:- Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 4, перед д. 9 (ДК «Октябрь») (время работы: пятница, суббота, воскресенье с 9.00 до 18.00);- Куйбышевский район, пересечение улиц Кряжская/Уральская (время работы: пятница, суббота, воскресенье с 9.00 до 18.00);Ярмарки будут работать до конца ноября 2019 года, в зависимости от погодных условий.Стоит отметить, что в Железнодорожном районе (пересечение улиц Киевская/Тухачевского) и Октябрьском районе (пересечение улиц Революционная/Митирева/Московское шоссе) будут организованы круглогодичные сельскохозяйственные ярмарки с использованием арочного шатра. Данные ярмарки будут работать до 2022 года. В настоящее время на местах ведутся подготовительные работы, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации