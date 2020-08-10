Сельскохозяйственная ярмарка на площади Куйбышева откроется 18 сентября

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Кроме того, сельскохозяйственную продукцию также можно будет приобрести на муниципальной ярмарке в Красноглинском районе, пос. Мехзавод, квартал 4, перед д. 9 (время работы уточняется).В этом году, также как и в прошлом, на площади Куйбышева разместят несколько шатров, благодаря которым удалось увеличить количество торговых мест по сравнению с предыдущими годами. Основную часть ярмарочного городка составят стилизованные торговые палатки. При этом единая стилизация коснулась не только торговых рядов, но и непосредственно торгового места: бейджи с именами продавцов, информация о производителе, фартуки и даже ценники.Покупателям будет представлен широкий ассортимент продукции, как местных производителей, так и из других регионов, среди которых республика Марий Эл, Саратовская, Волгоградская и Ульяновская области. Кроме того, своей продукцией, будут торговать и пенсионеры, для них выделено 40 мест на безвозмездной основе.Рядом с торговыми точками организована работа специальной лаборатории. Желающие смогут воспользоваться контрольными весами.По всем интересующим вопросам необходимо обращаться к оператору ярмарки – МП г.о. Самара «Ярмарки Самары» по телефону:8 (846) 332-14-97, передает пресс-служба горадминистрации.