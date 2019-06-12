Сегодня в парке Гагарина с размахом проходит традиционный Сабантуй
12 июня 2019 14:11
130
Сегодня в парке Гагарина с размахом проходит традиционный, уже 31-й Сабантуй, который собрал тысячи самарцев и гостей города.
Вместе с земляками праздник встречает и глава региона Дмитрий Азаров.
В этом году Сабантуй посвящен 30-летию Самарского областного татарского общества «Туган тел»(Родной язык).
На праздник приехала официальная делегация и творческие коллективы Нурлатского района респики Татарстан.
Дмитрий Азаров поблагодарил всех участников, организаторов и гостей Сабантуя.
«Дорогие наши земляки, дорогие наши гости, которые традиционно к нам приезжают на Сабантуй. В первую очередь, хочу поздравить с нашим государственным праздником - с Днем России! Мира и процветания родной земле и нашей великой Родине! Мы первыми в нашей стране восстановили празднование Сабантуя, и сегодня сюда приезжают люди со всего города, из других населенных пунктов СО. Очень символично, что в этом году древний праздник, хранитель народных традиций мы отмечаем в День России. В день единения нашей нации вокруг нашей государственности, наших идеалов, исторических корней, устремления в будущее. Я хочу искренне поздравить вас с этим праздником и сказать о том, что в этом году всероссийский сельский Сабантуй также пройдет в нашем регионе. 29 июня мы его отметим со всей страной на территории Самарской области. Приглашаю вас принять участие и в этом празднике! Желаю мира, добра, благополучия вам и вашим семьям, новых радостных дней, замечательного лета, результативной осени, доброй зимы и возрождения весной. Именно Сабантуй символизирует этот круговорот, этот жизненный цикл, и мы сегодня, радуясь лету, радуемся и тому, что мы все вместе весело, дружно, от души отмечаем этот праздник!»- подчеркнул губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 июня 2019 14:11
Вместе с земляками праздник встречает и глава региона Дмитрий Азаров. Социум
118
12 июня 2019 13:41
Здесь очень интересно. Социум
73
12 июня 2019 13:38
Елена Лапушкина выражает свои соболезнования семье и близким Владимира Васильевича. Социум
102
Здравоохранение
12 июня 2019 11:28
Специалисты проанализировали более 2 тысяч случаев аппендицита. Здравоохранение
115
11 июня 2019 13:29
При этом те бригады, что работали в Самаре, продолжают там работать. Здравоохранение
329
10 июня 2019 18:27
Отмечается, что рядом с ними во время полёта будет находиться бригада реаниматологов и хирургов. Здравоохранение
274
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13828
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13914
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14122
Туризм
12 июня 2019 13:04
Он стал победителем сразу в двух номинациях. Туризм
95
11 июня 2019 13:18
Приём и учёт заявлений будут осуществлять подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ. Туризм
248
11 июня 2019 11:26
Меньше всего желающих пить в отпуске крепкий алкоголь. Туризм
271
Образование
11 июня 2019 15:39
Особое внимание уделяется тем проектам, у которых уже есть заинтересованные партнеры и потенциальные потребители. Образование
253
11 июня 2019 12:11
Трудоустройство людей с ментальной инвалидностью в Самарской области – не миф, но реальность! Образование
177
10 июня 2019 16:35
Звуковые импульсы улавливают с помощью уникальной установки. Образование
290
Культура
11 июня 2019 17:36
От Самарской области в академии приняли участие 47 юных музыкантов. Культура
199
11 июня 2019 12:16
Мероприятие прошло в рамках проекта "Культурное сердце России". Культура
234
10 июня 2019 20:48
Андрей Киряков сыграл на балалайках Show must go on. Культура
358
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14639
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14218
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
873
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1366
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
286
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
266
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
360
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
353
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
293
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
421
Фоторепортажи
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
497
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
528
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
294
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
594
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
525
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
667
Мероприятия