Сегодня в парке Гагарина с размахом проходит традиционный Сабантуй

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Сегодня в парке Гагарина с размахом проходит традиционный, уже 31-й Сабантуй, который собрал тысячи самарцев и гостей города.Вместе с земляками праздник встречает и глава регионаВ этом году Сабантуй посвящен 30-летию Самарского областного татарского общества «Туган тел»(Родной язык).На праздник приехала официальная делегация и творческие коллективы Нурлатского района респики Татарстан.Дмитрий Азаров поблагодарил всех участников, организаторов и гостей Сабантуя.«Дорогие наши земляки, дорогие наши гости, которые традиционно к нам приезжают на Сабантуй. В первую очередь, хочу поздравить с нашим государственным праздником - с Днем России! Мира и процветания родной земле и нашей великой Родине! Мы первыми в нашей стране восстановили празднование Сабантуя, и сегодня сюда приезжают люди со всего города, из других населенных пунктов СО. Очень символично, что в этом году древний праздник, хранитель народных​ традиций мы отмечаем в День России. В день единения нашей нации вокруг нашей государственности, наших идеалов, исторических корней, устремления в будущее. Я хочу искренне поздравить вас с этим праздником и сказать о том, что в этом​ году всероссийский сельский Сабантуй также пройдет в нашем регионе. 29 июня мы его отметим со всей страной на территории Самарской области. Приглашаю вас принять участие и в этом празднике! Желаю мира, добра, благополучия вам и вашим семьям, новых радостных дней, замечательного лета, результативной осени, доброй зимы и возрождения весной. Именно Сабантуй символизирует этот круговорот, этот жизненный цикл, и мы сегодня, радуясь лету, радуемся и тому, что мы все вместе весело, дружно, от души отмечаем этот праздник!»- подчеркнул губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.