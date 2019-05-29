Сегодня в Самаре открылся первый постоянно действующий Дом инклюзивной культуры
29 мая 2019 16:02
74
Гостями праздника стали также представители общероссийского народного фронта, инвесторы и дизайнеры, благодаря которым был сделан капитальный ремонт, а также жители близлежащих домов.
Руководитель студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова отметила, что все гости на этом празднике – не случайные люди, а настоящие друзья, благодаря которым воплощение мечты о собственном помещении для студии стали реальностью.
«В Самаре появляется новый дом. Дом – это место, куда мы приходим со своими радостями и печалями, где мы встречаемся с друзьями, родными и близкими, где мы говорим по душам, радуемся успехам друг друга. Убеждена, что ваш дом будет теплым и гостеприимным, и каждый здесь найдет поддержку и понимание, занятие и увлечение по душе. От всего сердца желаю вам развития, новых достижений и поздравляю с тем, что вы смогли исполнить свою мечту», - обратилась к собравшимся воспитанникам студии, их родителям и гостям глава города Елена Лапушкина.
«Ценность происходящего события нам еще предстоит осознать. Сегодня Самара сделала огромный шаг вперед в своем развитии. И это сухое, непонятное слово «инклюзия» благодаря усилию многих людей становится реальностью. Инклюзия – это когда человеку не нужен специальный транспорт, не нужны специальные программы и приспособления, чтобы просто выйти из своего дома, - подчеркнул Александр Чернышев. - И сегодняшнее событие является своеобразным индикатором зрелости нашего общества».
Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков на церемонии открытия пообещал до конца лета сделать перед домом инклюзивного творчества парковочную площадку, оснащенную всеми необходимыми дорожными знаками и оборудованием, чтобы беспрепятственно производить посадку и высадку воспитанников студии в транспорт.
Гостей праздника ждал красочный концерт, все номера которого были подготовлены воспитанниками студии инклюзивного творчества. В завершение официальной церемонии открытия каждый, кто «приложил руку» к созданию, ремонту и работе дома инклюзивной культуры мог оставить свой яркий след на фасаде учреждения в виде цветного отпечатка ладони.
***
«Студия Инклюзивного Творчества» - первый постоянно действующий и доступный для детей и взрослых с разными формами инвалидности и без нее проект в Приволжском Федеральном округе, объединяющий творческих людей и самостоятельные организации, обеспечивающий условия для эмоциональной, психологической и физической реабилитации.
Студия работает с июля 2017 года и на данный момент включает в себя участников с разными нарушениями здоровья (ментальными и физическими), а также людей без инвалидности от 5 до 45 лет.
Студия работает по восьми направлениям: театр, танцы, вокал, игра на музыкальных инструментах, капоэйра, театр мод, мастерская прикладного творчества и психологическая лаборатория, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 мая 2019 16:02
Гостей праздника ждал красочный концерт, все номера были подготовлены воспитанниками Студии инклюзивного творчества. Социум
71
29 мая 2019 15:52
Из-за провала грунта под рельсами в ходе гидравлических испытаний тепломагистрали. Социум
76
29 мая 2019 15:47
Руководство «Самара Авто Газ» отмечает, что у пассажиров часто возникают вопросы, связанные с осуществлением оплаты проезда бесконтактным способом. Социум
77
Здравоохранение
29 мая 2019 14:39
Для ребят, которые проходят лечение в больнице, организован конкурс детских рисунков, воспитатели подготовили для них также стихи, пословицы и поговорки о... Здравоохранение
86
29 мая 2019 14:21
С собой необходимо иметь страховой медицинский полис и паспорт. Здравоохранение
97
29 мая 2019 12:27
В программе конференции запланирован также мастер-класс из больничной операционной. Здравоохранение
124
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13774
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13857
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14092
Туризм
28 мая 2019 15:06Туристическое агентство Веселый Турист Краснодар - отдых на любой вкус
Если впереди - отпуск, то пришло время заранее продумать все до мелочей и выбрать направление, в котором вы отправитесь в путешествие. Туризм
52
22 мая 2019 11:58
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
247
20 мая 2019 13:40
Он состоится в районе Жигулевского залива. Туризм
13853
Образование
27 мая 2019 16:33
Инновационная разработка медицинского вуза передана в серийное производство госкорпорации. Образование
315
27 мая 2019 15:35
Для учеников с 1-го по 11-й классы каждый урок был посвящен определенной теме в сфере IT: искусственный интеллект, нейросети, управление проектами и безопасность в... Образование
259
27 мая 2019 14:25
Одним из направлений станет сотрудничество в области телемедицины. Образование
291
Культура
29 мая 2019 13:30
СОУНБ отмечает 220-летие гениального русского поэта грандиозными мероприятиями. Культура
107
29 мая 2019 09:27
Окружной этап фестиваля пройдет с августа по октябрь 2019 года. Культура
162
28 мая 2019 13:15
Итоги конкурса подведут 5 августа. Культура
233
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14569
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14173
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
833
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1311
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
323
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
596
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
654
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15140
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
615
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
659
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
454
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
575
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
496
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
929
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
854
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
783
Мероприятия