Сегодня в Самаре открылся первый постоянно действующий Дом инклюзивной культуры

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Гостями праздника стали также представители общероссийского народного фронта, инвесторы и дизайнеры, благодаря которым был сделан капитальный ремонт, а также жители близлежащих домов.Руководитель студии инклюзивного творчестваотметила, что все гости на этом празднике – не случайные люди, а настоящие друзья, благодаря которым воплощение мечты о собственном помещении для студии стали реальностью.«В Самаре появляется новый дом. Дом – это место, куда мы приходим со своими радостями и печалями, где мы встречаемся с друзьями, родными и близкими, где мы говорим по душам, радуемся успехам друг друга. Убеждена, что ваш дом будет теплым и гостеприимным, и каждый здесь найдет поддержку и понимание, занятие и увлечение по душе. От всего сердца желаю вам развития, новых достижений и поздравляю с тем, что вы смогли исполнить свою мечту», - обратилась к собравшимся воспитанникам студии, их родителям и гостям глава города Елена Лапушкина.«Ценность происходящего события нам еще предстоит осознать. Сегодня Самара сделала огромный шаг вперед в своем развитии. И это сухое, непонятное слово «инклюзия» благодаря усилию многих людей становится реальностью. Инклюзия – это когда человеку не нужен специальный транспорт, не нужны специальные программы и приспособления, чтобы просто выйти из своего дома, - подчеркнул Александр Чернышев. - И сегодняшнее событие является своеобразным индикатором зрелости нашего общества».Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков на церемонии открытия пообещал до конца лета сделать перед домом инклюзивного творчества парковочную площадку, оснащенную всеми необходимыми дорожными знаками и оборудованием, чтобы беспрепятственно производить посадку и высадку воспитанников студии в транспорт.Гостей праздника ждал красочный концерт, все номера которого были подготовлены воспитанниками студии инклюзивного творчества. В завершение официальной церемонии открытия каждый, кто «приложил руку» к созданию, ремонту и работе дома инклюзивной культуры мог оставить свой яркий след на фасаде учреждения в виде цветного отпечатка ладони.***«Студия Инклюзивного Творчества» - первый постоянно действующий и доступный для детей и взрослых с разными формами инвалидности и без нее проект в Приволжском Федеральном округе, объединяющий творческих людей и самостоятельные организации, обеспечивающий условия для эмоциональной, психологической и физической реабилитации.Студия работает с июля 2017 года и на данный момент включает в себя участников с разными нарушениями здоровья (ментальными и физическими), а также людей без инвалидности от 5 до 45 лет.Студия работает по восьми направлениям: театр, танцы, вокал, игра на музыкальных инструментах, капоэйра, театр мод, мастерская прикладного творчества и психологическая лаборатория, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации