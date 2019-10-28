Сегодня состоялся официальный старт продаж транспортных карт с символикой СО в московском метро
28 октября 2019 22:52
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Официальный старт продаж открыли зам. начальника московского метро Роман Латыпов, руководитель службы пассажирских сервисов Роман Прыганов, советник полномочного представителя губернатора Ульяновской области Анатолий Васильев, заместитель мэра Самары по транспорту Сергей Маркин.
начальник самарского метрополитена Сергей Шамин, руководитель РОО "Самарское землячество" Анатолий Назейкин.
В рамках мероприятия обсудили слаженную работу Правительств регионов и их государственных институтов, передает TicSamara.
Фото: TicSamara
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