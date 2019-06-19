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Сегодня состоялось награждение победителей конкурса «В театр #лучшепоездом», организованного Куйбышевским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» на межрегиональном фестивале набережных «ВолгаФест-2019».Для участия в конкурсе требовалось сделать фотографию на фоне одного из арт – объектов Куйбышевского филиала, опубликовать ее в своем профилеИнстаграм с хештегами: #втеатрлучшепоездом, #лучшепоездом, #волгафест, #годтеатра.Первое место занял Евгений Сенотов, набравший наибольшее количество голосов интернет – пользователей. Награду за второе место получил Борис Куликов,а обладателем третьего места стал Валерий Завгородний.Победители получили золотые карты программы лояльности «РЖД Бонус» с начисленными подарочными баллами.Также были отмечены три юных участника фотоконкурса, которые получили сладкие подарки и дипломы, передает пресс-служба КбшЖД.