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Новости /  Общество /  Социум  

Сегодня поговорим о порно

13 января 2020 17:38
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Сегодня поговорим о порно
Каких уж только рейтингов нет. Сегодня поговорим о порно. А что? Цифры вас удивят, выводы – удивят еще больше.

Аналитики одного из самых популярных порносайтов Pornhub подвели итоги зрительской активности 2019 года. По статистике, в 2019 году зрители посетили Pornhub 42 миллиарда раз, а общая длина всего опубликованного контента составила 169 лет, что на несколько десятков лет больше, чем в 2018 году. У самой популярной звезды в порномире - 269 миллионов просмотров.

Как отмечает Medialeaks, в 2019 году пользователи проводили на сайте на целых 15 секунд больше времени, чем в 2018-м. Дольше всех на сайте сидят жители Таиланда — это 11 минут и 21 секунда. А Россия, наоборот, оказалась на самом дне опубликованного ТОП-20 — 8 минут 35 секунд.

Телеграм-канал Злой самаритянин сделал вывод, что, похоже, нас полностью удовлетворяет наше правительство и до тоски затрахал кризис. На порно либидо уже не хватает. 
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Комментарии


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Открыть пешеходное движение по мосту через реку Самара планируется после установления постоянного режима эксплуатации мостового перехода.
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Открыть пешеходное движение по мосту через реку Самара планируется после установления постоянного режима эксплуатации мостового перехода.  Социум
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13 января 2020  17:38
Сегодня поговорим о порно
Сегодня поговорим о порно
 Каких уж только рейтингов нет. Сегодня поговорим о порно. А что? Цифры вас удивят, выводы – удивят еще больше. Социум
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