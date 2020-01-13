96

Каких уж только рейтингов нет. Сегодня поговорим о порно. А что? Цифры вас удивят, выводы – удивят еще больше.Аналитики одного из самых популярных порносайтов Pornhub подвели итоги зрительской активности 2019 года. По статистике, в 2019 году зрители посетили Pornhub 42 миллиарда раз, а общая длина всего опубликованного контента составила 169 лет, что на несколько десятков лет больше, чем в 2018 году. У самой популярной звезды в порномире - 269 миллионов просмотров.Как отмечает Medialeaks, в 2019 году пользователи проводили на сайте на целых 15 секунд больше времени, чем в 2018-м. Дольше всех на сайте сидят жители Таиланда — это 11 минут и 21 секунда. А Россия, наоборот, оказалась на самом дне опубликованного ТОП-20 — 8 минут 35 секунд.сделал вывод, что, похоже, нас полностью удовлетворяет наше правительство и до тоски затрахал кризис. На порно либидо уже не хватает.