Сегодня на пешеходной улице Куйбышева пройдет масштабный городской Квест: самые активные имеют шанс выиграть ценные призы

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в Самарской области пройдет празднование Дня России.основных дневных праздничных событий, которая в этот праздничный день вновь станет пешеходной.Принять участие сможет любой желающий, а наиболее активные имеют шанс выиграть ценный приз.Квест продлится с 10.00 до 17.00. На территории проведения Квеста, а это территория исторического центра Самары, будет организовано 85 «станций» на улице, в учреждениях культуры и образования. «Станции» будут обозначены воздушными шарами, а участников встретят ведущие в ярко-красных футболках, которые выдадут карту Квеста, объяснят правила и предложат тематические задания, например, ответить на вопрос или что-то изготовить из подручных материалов. Все задания будут ассоциативно связаны с особенностями регионов нашей страны. После прохождения каждой «станции» участники получают печать на карте Квеста.Начать и закончить Квест можно на любой из 85 станций. Цель – пройти как можно больше «станций».Среди участников Квеста не будет проигравших, но будут выигравшие. С 17.00 до 19.00 участники должны принести свои карты Квеста с печатями в палатку на площади Куйбышева, которая будет располагаться рядом со сценой. Далее произойдет подсчет и сортировка карт участников на три группы.В течение праздничного концерта в период с 21.00 до 22.30 будет происходить розыгрыш призов между наиболее активными участниками квеста при помощи лототрона.Ну а, набравшие максимальное количество печатей,Место расположения станций: ул.Куйбышева (от пл.Революции до ул.Красноармейская, Центр социализации молодежи, Самарский академический театр оперы и балета, Дом офицеров, Струковский парк, ЦРК «Художественный», Самарский государственный институт культуры, Самарская государственная филармония, Детская картинная галерея, Самарский областной художественный музей, сквер около музея Эльдара Рязанова, Музе-усадьба А.Толстого, Музей Модерна, сквер им.А.С.Пушкина возле Самарского академического театра драмы им.М.Горького, площадь Чапаева, Самарская публичная библиотека, Военно-исторический музей Пурво, Самарский дворец детского и юношеского творчества, Дом-музей М.В.Фрунзе.посвященный Дню России «Мое время – в моей стране», в котором примут участие самые популярные молодежные группы Самарской области: Шоу группа «Fruit Box», кавер-группа «Пинта Кофе», музыкальная группа «Мадам Брошкина», кавер-группа «Экватор», квартет саксофонистов «Наши люди», барабанное шоу «Лауд-стрит-герлз», Мария Дементьева и электро-фолк проект «Незабава», танцевальное измерение «Династия», Группа «Музыкальный центр «Автоклуб», а также чемпион мира по игре на баяне Дмитрий Храмков., передает пресс-служба облправительства.