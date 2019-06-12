Сегодня на пешеходной улице Куйбышева пройдет масштабный городской Квест: самые активные имеют шанс выиграть ценные призы
12 июня 2019 09:00
60
Впервые в Самаре пройдет самый масштабный по времени и тематике городской Квест, идея которого – познакомить граждан с историей, особенностями культуры и быта, становлением научно-технического прогресса всех 85 субъектов Российской Федерации.
Принять участие сможет любой желающий, а наиболее активные имеют шанс выиграть ценный приз.
Квест продлится с 10.00 до 17.00. На территории проведения Квеста, а это территория исторического центра Самары, будет организовано 85 «станций» на улице, в учреждениях культуры и образования. «Станции» будут обозначены воздушными шарами, а участников встретят ведущие в ярко-красных футболках, которые выдадут карту Квеста, объяснят правила и предложат тематические задания, например, ответить на вопрос или что-то изготовить из подручных материалов. Все задания будут ассоциативно связаны с особенностями регионов нашей страны. После прохождения каждой «станции» участники получают печать на карте Квеста.
Начать и закончить Квест можно на любой из 85 станций. Цель – пройти как можно больше «станций».
Среди участников Квеста не будет проигравших, но будут выигравшие. С 17.00 до 19.00 участники должны принести свои карты Квеста с печатями в палатку на площади Куйбышева, которая будет располагаться рядом со сценой. Далее произойдет подсчет и сортировка карт участников на три группы.
В течение праздничного концерта в период с 21.00 до 22.30 будет происходить розыгрыш призов между наиболее активными участниками квеста при помощи лототрона. Победители смогут получить портальные колонки JBL, наушники Beats, часы Apple Watch.
Ну а самые активные участники Квеста, набравшие максимальное количество печатей, имеют шанс выиграть путевку на двоих в один из регионов Российской Федерации.
Место расположения станций: ул.Куйбышева (от пл.Революции до ул.Красноармейская, Центр социализации молодежи, Самарский академический театр оперы и балета, Дом офицеров, Струковский парк, ЦРК «Художественный», Самарский государственный институт культуры, Самарская государственная филармония, Детская картинная галерея, Самарский областной художественный музей, сквер около музея Эльдара Рязанова, Музе-усадьба А.Толстого, Музей Модерна, сквер им.А.С.Пушкина возле Самарского академического театра драмы им.М.Горького, площадь Чапаева, Самарская публичная библиотека, Военно-исторический музей Пурво, Самарский дворец детского и юношеского творчества, Дом-музей М.В.Фрунзе.
Список станций городского квеста «Моё время в моей стране»
С 18.30 до 23.00 на площади Куйбышева состоится праздничный концерт, посвященный Дню России «Мое время – в моей стране», в котором примут участие самые популярные молодежные группы Самарской области: Шоу группа «Fruit Box», кавер-группа «Пинта Кофе», музыкальная группа «Мадам Брошкина», кавер-группа «Экватор», квартет саксофонистов «Наши люди», барабанное шоу «Лауд-стрит-герлз», Мария Дементьева и электро-фолк проект «Незабава», танцевальное измерение «Династия», Группа «Музыкальный центр «Автоклуб», а также чемпион мира по игре на баяне Дмитрий Храмков.
Главный гость программы — популярная группа «Artik & Asti». Ярким финальным аккордом торжества станет праздничный фейерверк, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 июня 2019 09:00
Развлекательная программа начнется с 10.00 утра. В День России все музеи Самары откроют свои двери для жителей и гостей города. Осмотреть экспозиции можно будет... Социум
59
11 июня 2019 23:59
В статье отмечается, что на русском языке во всем мире говорят 280 млн человек, а Россия — «богатая традициями, очаровательная страна». Социум
172
11 июня 2019 22:57
Он выразил надежду, что расследование будет продолжено и никто больше не окажется в такой ситуации, в которой побывал он сам. Социум
194
Здравоохранение
11 июня 2019 13:29
При этом те бригады, что работали в Самаре, продолжают там работать. Здравоохранение
323
10 июня 2019 18:27
Отмечается, что рядом с ними во время полёта будет находиться бригада реаниматологов и хирургов. Здравоохранение
271
10 июня 2019 17:53
Сотрудники лечебных учреждений самарского региона приняли активное участие в спортивном мероприятии и показали пример здорового образа жизни. Здравоохранение
309
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13827
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13913
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14119
Туризм
11 июня 2019 13:18
Приём и учёт заявлений будут осуществлять подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ. Туризм
235
11 июня 2019 11:26
Меньше всего желающих пить в отпуске крепкий алкоголь. Туризм
270
11 июня 2019 09:08
Также теперь в итальянской столице мужчинам нельзя купаться в фонтанах. Туризм
184
Образование
11 июня 2019 15:39
Особое внимание уделяется тем проектам, у которых уже есть заинтересованные партнеры и потенциальные потребители. Образование
233
11 июня 2019 12:11
Трудоустройство людей с ментальной инвалидностью в Самарской области – не миф, но реальность! Образование
172
10 июня 2019 16:35
Звуковые импульсы улавливают с помощью уникальной установки. Образование
288
Культура
11 июня 2019 17:36
От Самарской области в академии приняли участие 47 юных музыкантов. Культура
181
11 июня 2019 12:16
Мероприятие прошло в рамках проекта "Культурное сердце России". Культура
226
10 июня 2019 20:48
Андрей Киряков сыграл на балалайках Show must go on. Культура
355
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14637
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14217
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
872
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1366
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
284
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
264
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
358
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
351
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
290
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
418
Фоторепортажи
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
493
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
523
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
289
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
591
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
521
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
665
Мероприятия