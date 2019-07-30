Сегодня ключевой день работы форума «iВолга 2.0
30 июля 2019 18:29
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Второй день в работе форума принимает участие Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сегодня они обсудили с участниками смены «Культурный БУМ!» и творческой молодежью ПФО вопросы развития театра - в том числе, народного.
Напомним, в рамках Форума проходит II Окружной фестиваль молодежных театров, в котором презентуются постановки победителей регионального этапа окружного проекта «Театральное Приволжье». Это одно из уникальных событий в ходе «Года Театра» в России.
Каждый вечер любительские и студенческие театры из регионов ПФО, а также театр из Молдовы представляли свои спектакли в разных шатрах форума. Организаторы отметили, что каждая постановка (а их было по две за вечер) набирала зал более чем в 100 человек.
Для форума с 2 тысячами участников и ежедневной насыщенной культурно-спортивной программой это очень значимый показатель, который говорит об интересе молодых людей к театру.
«Спасибо за внимание к народным театрам на государственном уровне!», - поблагодарили Полпреда участники.
«Мы показали «Шинель», и это был лучший зритель за все 4 года нашего существования, - отметил актёр Пензенского студенческого театра. - Благодаря «Театральному Приволжью» мы увидели, сколько у нас единомышленников, как много молодых людей любят театр».
Игорь Комаров отметил, что, когда рождалась идея «Театрального Приволжья», были определенные риски - насколько она увлечет людей?
«И сегодня мы видим, что результат превосходит ожидания - по вовлечённости ребят, по тому количеству людей, которые в этом проекте участвуют».
Участница из Воткинска поинтересовалась, есть ли будущее для развития театрального дела в небольших городах, от чего это зависит?
«Поддержка будет, но в первую очередь это зависит от вас самих», - отметил Дмитрий Азаров и привёл в пример театр «Грань» из Новокуйбышевска.
Также участники встречи обсудили вопросы сохранения культурного наследия, реставрации памятников архитектуры, а также - можно ли считать искусством граффити и какова грань между творчеством и вандализмом.
Участники привели в пример недавний случай, когда в Самаре на улице Ленинградской граффити был нанесён поверх дореволюционной рекламы, украшавшей фасад. Ребята сошлись во мнении, что, если человек считает себя художником, он должен иметь кодекс чести.
«Это история, которая была до нас, и нельзя ее портить», - отметили участники. Вместе с тем, по мнению ребят, необходимо выделять для граффити специальные площадки, на которых молодые люди смогли бы проявить свои таланты. Об этом заявила участница из Самары.
Дмитрий Азаров поручил мэрии Самары отобрать такие площадки совместно со стрит-арт художниками, а также подчеркнул, что высококлассные примеры росписи домов появились в СО в преддверии ЧМ. Так, например, лучшее граффити о российской сборной сделано именно у нас.
Шатёр смены "iVolgaInternational" стал основной диалоговой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, идей и проектов, связанных с евразийским гуманитарным сотрудничеством. За время проведения форума родилось 85 инициатив по проведению совместных международных мероприятий
"Меня впечатляет, что за короткое время поступило столько предложений, - отметил Игорь Комаров на встрече с участниками международной смены. - Уверен, что такое конструктивное взаимодействие даст хороший результат: идеи и проекты не угаснут, а будут реализованы."
Прежде всего, студенты, учёные, специалисты в сферах молодежной политики и образования, молодые депутаты, лидеры общественного мнения десяти стран СНГ высказали желание перенять опыт проведения форума «iВолга 2.0». "Такой форум может стать для наших стран точкой движения вперед", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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