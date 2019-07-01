Сегодня Самарская ГубДума отмечает 25-летие

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В филармонию на торжественное собрание по случаю юбилея регионального парламента пришли почетные гости, депутаты ГД РФ и члены Совета федерации, главы парламентов других регионов, и конечно депутаты созывов СГД разных лет.Официальным началом работы губернской думы СО принято считать 1994 год: тогда состоялся первый созыв законодательного органа.При этом прародителем областного парламента является губернское Земское собрание, созванное в 1865 году.Оно было первым земским собранием в истории новой России.За 25 лет работы ГубДума приняла более 3 000 региональных законов, регулирующих деятельность различных сфер. Областной парламент интенсивно работает над совершенствованием федерального законодательствава. За четверть века орган внес в ГосДуму 266 законопроектов, из которых 30 стали федеральными законами.По эффективности своей работы Самарская ГубДума неоднократно признавалась лучшим региональным парламентом страны.Сегодня парламентарии совместно с региональным Правительством активно работают над реализацией в СО 12 национальных проектов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.