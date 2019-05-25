Сегодня Новокуйбышевск отмечает 67-й День рождения.

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Новокуйбышевск - крупный центр нефтепереработки и нефтехимии России.Доля обрабатывающих производств в общем объеме отгруженной промышленной продукции составляет 82%.В этом году основной темой Дня города стал Год театра в России.На празднике выступают творческие коллективы театров, специальный гость - испанский театр Grupo Puja.В Новокуйбышевск театр привёз шоу «Космос», включающее элементы спортивной вертикальной акробатики и трюки на высоте.Поздравить новокуйбышевцев с праздником приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.«Сегодня чудесный майский солнечный денёк, и город встречает его настоящим карнавалом! Карнавалом, который вы устроили сами, как и всегда все делаете своими руками. Сегодня город отмечает 67-летний День рождения, и совсем скоро город отметит юбилей. Я считаю, что к этому юбилею нам нужно готовиться загодя, готовить программу подготовки Новокуйбышевска к 70-летию, вы согласны с этим? Значит, я жду ваших предложений!» - отметил Дмитрий Азаров.«Новокуйбышевск - город-труженик, город, который лидирует в Самарской области по темпам производства и инвестиций. Я знаю: все, что делается в городе, делается талантливо, энергией, профессионализмом и ответственностью его жителей. Спасибо вам за ваш труд!», - подчеркнул Дмитрий Азаров.«Спасибо нашим ветеранам, тем, кто создавал с нуля город, который сегодня лидирует не только в сфере производства, но и становится все более заметным центром культурной жизни не только Самарской области, но и нашей страны!», - отметил губернатор.Глава региона вручил почетные грамоты за добросовестный труд начальнику производства МТАЭ и бензола АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» Владимиру Кутыреву и преподавателю сольфеджио и музыкальной литературы Детской музыкальной школыим. Ю.А.Башмета.Благодарностью Губернатора также был награждён председатель Новокуйбышевского отделения общественной организации «Российский Союз офицеров запаса» Николай Жданов.Благодарностью губернатора также был награждён председатель Новокуйбышевского отделения общественной организации «Российский Союз офицеров запаса» Николай Жданов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.Дмитрий Азаров осмотрел экспозицию выставки Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост», который в эти дни проходит в Новокуйбышевске. На выставке представлена инсталляция «Грани света». Центральный элемент – светотеневой куб – символическая гримёрка.Кроме того, на выставке представлена экспозиция «Король Лир». О ней главе региона подробно рассказал режиссёр новокуйбышевского театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе. «Это фотопроект, участниками которого стали не только актеры нашего театра, ➡️.но и фотохудожник и дизайнер Александр Бердин-Лазурский, фотохудожник Дмитрий Недыхалов,за создание образа отвечала Татьяна Чекмезова».В прошлом году пост, посвященный проекту,появился на первой странице крупнейшего в мире интернет-ресурса по дизайну — Behance ☝