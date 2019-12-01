Сегодня 90-летие отмечает Почетный гражданин СО Александр Николаевич Григоревский

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Александр Николаевич – человек, который всю жизнь посвятил родному Богатовскому району. Он более 65-лет проработал в сельском хозяйстве, прошел трудовой путь от комбайнера до председателя сельхоз кооператива «Арзамасцевский».На посту председателя Александр Григоревский не только вывел кооператив на лидирующие позиции, но и многое сделал для развития малой родины – села Арзамасцевка. В том числе, он добился проведения газа в поселение и асфальтировки дорог.Сейчас Александр Николаевич продолжает вести активную жизнь: он является членом Президиума райсовета ветеранов войны, труда ,вооруженных сил и правоохранительных органов. За вклад в развитие района сегодня Дмитрий Азаров вручил земляку почетный знак «За труд во благо земли Самарской» и памятные подарки.«Это единственная самарская награда, которой у вас нет. И она не за прошлое, а за то, что вы делаете сегодня. Как и всю жизнь, вы и сейчас честно трудитесь на благо нашей области. От всей души поздравляю вас с юбилеем. Крепкого вам здоровья, новых свершений и побед! Спасибо, что вы в строю и делитесь своим богатейшим опытом со всеми нами!», - отметил Дмитрий Азаров.Александр Григоревский выразил готовность и дальше помогать в решении вопросов, касающихся развития региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.