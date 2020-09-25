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Счетная палата Самарской области празднует 25-летие

25 сентября 2020 15:43
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С праздником сотрудников контрольного ведомства в пятницу, 25 сентября, поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

Коллектив Счетной палаты Самарской области в эти дни отмечает свой четвертьвековой юбилей. С праздником сотрудников контрольного ведомства в пятницу, 25 сентября, поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, в 1995 году вступил в силу закон о Счетной палате Российской Федерации. Тем самым было положено начало формирования системы парламентского контроля в нашей стране. В то же время началась и деятельность Счетной палаты региона.

Ведомство на протяжении 25 лет осуществляет контроль за исполнением областного бюджета, способствует консолидации сил и ресурсов на ключевых направлениях развития губернии. «Коллектив содействует справедливому и ответственному государственному управлению как необходимому условию устойчивого развития области и обеспечения достойной жизни наших граждан. Это особенно актуально в свете реализации Стратегии лидерства Самарской области, приоритетных национальных проектов, инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», – отметил Губернатор, обращаясь к сотрудникам Счетной палаты.

Только в этом году на реализацию нацпроектов на территории региона, с учетом исполнения Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, направлено более 46,6 млрд рублей.

«Выстраивая работу по реализации нацпроектов и контролю за их исполнением, мы должны ориентироваться на конечный результат – не на бумаге, не в отчетах, а на деле, – подчеркнул Глава области. – Мы имеем уникальный исторический шанс преобразования нашей родной Самарской земли. Это действительно перемены, заметные каждому». Строятся новые школы, детские сады, больницы, идет модернизация транспортной инфраструктуры, благоустраиваются дворы и общественные пространства и многое другое. «Никакие ограничения, связанные с пандемией, такое опережающее развитие не остановят. Она не отменит наши цели и задачи, которые мы должны решить во имя жителей Самарской области, нашей родной земли», – уверен Дмитрий Азаров.

Успех масштабных преобразований, по мнению руководителя области, определяется, в том числе, эффективностью работы Счетной палаты. «От ее деятельности во многом зависит степень поддержки гражданами проводимых в регионе преобразований, уровень доверия наших земляков к органам государственной власти. Уверен, что деятельность нашей Счетной палаты и в дальнейшем будет служить примером ответственности и принципиальности. А в вашем высочайшем профессионализме я нисколько не сомневаюсь», – сказал Губернатор и вручил сотрудникам контрольного ведомства награды.

От имени Полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова коллектив Счетной палаты региона поздравил Главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин. «За прошедшие годы Счетная палата региона накопила серьезный опыт, стала важнейшим органом контроля за эффективным управлением финансовыми ресурсами. Вы проводите последовательную работу, направленную на стабилизацию бюджетной системы региона. Экспертная оценка аудиторов позволяет сделать содержательные выводы. Убежден, что ваши профессионализм и ответственность будут и дальше способствовать решению масштабных задач во благо жителей области», – отметил он и вручил награды.

Со знаменательным событием работников ведомства поздравил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников: «Ваша эффективная работа очень важна, ведь контроль за расходованием бюджетных средств нужен всегда. Ваше участие в развитии региона сегодня крайне необходимо».

За четверть века Счетной палатой области было проведено почти 1,5 тысячи контрольных мероприятий. Общая сумма выявленного за этот период ущерба составила более 100 млрд рублей, возвращено в областной бюджет и устранено нарушений на сумму свыше 15 млрд рублей. В правоохранительные органы и прокуратуру направлено около 200 обращений, возбуждено порядка 50 уголовных дел.

«За прошедшие четверть века несомненно была проведена титаническая работа, были заложены незыблемые основы системы государственного финансового контроля в регионе, сформировалась настоящая команда профессионалов со своим уникальным стилем работы и принципиальным отношением к делу, – отметила председатель контрольного ведомства Елена Дуброва. – Эта работа, которая сродни работе врача, выявляющего недуг, в конечном счете, направлена на благо всех граждан нашего региона», передает пресс-служба облправительства.

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Комментарии

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Снова за сотню: 111 случаев заболеваемости коронавирусом выявили в Самарской области за сутки
25 сентября 2020  11:47 
Снова за сотню: 111 случаев заболеваемости коронавирусом выявили в Самарской области за сутки
В больницах остаются 2325, вылечились и выписаны 8717 человек.  Здравоохранение
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Машиностроение играет ключевую роль в структуре промышленного комплекса Самарской области: отрасль составляет 35% регионального промпроизводства, в ней занято 124 тысячи человек.
24 сентября 2020  20:49 
Дмитрий Азаров поздравил лучших машиностроителей региона с профессиональным праздником
Машиностроение играет ключевую роль в структуре промышленного комплекса Самарской области: отрасль составляет 35% регионального промпроизводства, в ней занято... Политика региона
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Акценты
Дмитрий Азаров отметил, что действующая модель местного самоуправления сейчас находится на этапе становления, а потому крайне важно определить ее основные недочеты и исправить их.
25 сентября 2020  15:47 
Глава региона принял участие в первом заседании самарской городской Думы седьмого созыва
Дмитрий Азаров отметил, что действующая модель местного самоуправления сейчас находится на этапе становления, а потому крайне важно определить ее основные... Политика региона
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Губернатор напомнил, что сейчас идет работа над корректировкой показателей исполнения всех национальных проектов. Это связано с расширением горизонтов их реализации до 2030 года.
24 сентября 2020  20:35 
Губернатор и представители Общественной палаты РФ в рамках визита в регион обсудили вопросы развития культуры, искусства и этнотуризма
Губернатор напомнил, что сейчас идет работа над корректировкой показателей исполнения всех национальных проектов. Это связано с расширением горизонтов их... Политика региона
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На форуме были представлены проекты социальных практик со всей России. Среди них определены 22 победителя.
24 сентября 2020  17:44 
В Самаре завершил свою работу федеральный форум «Живые инклюзивные практики»
На форуме были представлены проекты социальных практик со всей России. Среди них определены 22 победителя. Социум
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Прямая речь/Интервью
24 сентября 2020  15:49 
Игорь Осинькин: Надо не только брать очки, но и наигрывать связи, и мы на правильном пути. Видео
"Да, мы знаем, какая колючая команда наш следующий соперник "Нефтехимик", что очень тяжелый матч предстоит." Спорт в регионе
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Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Новости Тольятти
25 сентября 2020  14:26
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект «Умный город» Тульской области.
Разработка резидента технопарка «Жигулевская долина» помогла Новомосковску выйти в лидеры в сфере безопасности
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект... Новости Тольятти
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25 сентября 2020  14:21
25 сентября исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta. 
LADA Vesta: 5 лет флагману 
25 сентября исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta.  Новости Тольятти
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23 сентября 2020  16:07
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод. 
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.  Новости Тольятти
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