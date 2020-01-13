Счетная палата: треть регионов РФ дали неверные данные о качестве дорог

123

Это снижает эффективность реализуемого нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». По плану проекта к 2024 году половина всех дорог России должна быть приведена к нормативному состоянию и соответствовать требованиям безопасности. Но при вскрывшихся обстоятельствах этого показателя достигнуть не получится.По данным Счетной палаты 21 субъект РФ не уложится в указанные сроки, так как о качестве дорог предоставлялись недостоверные данные. В 7 регионах к концу 2019 года показатель снизился, хотя дорожные работы велись последние два года. При такой реализации проекта не удастся снизить показатель смертности на дорогах в 3,5 раза до 4 тысяч человек на 100 000 населения.Также были выявлены случаи, когда ремонт дорог приводил к появлению новых опасных участков. Такое происходит, когда при оценке степени безопасности не учитываются коэффициенты видимости и сцепления. Поэтому Счетная палата предлагает дополнить список показателей оценки технического состояния дорог. Первоначально этого не сделали, так как не хватало средств. Теперь, вероятно, для исправления выявленной ошибки средств потребуется еще больше.Фото: соцсети