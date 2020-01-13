Счетная палата: треть регионов РФ дали неверные данные о качестве дорог
13 января 2020 19:45
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По данным Счетной палаты 21 субъект РФ не уложится в указанные сроки, так как о качестве дорог предоставлялись недостоверные данные. В 7 регионах к концу 2019 года показатель снизился, хотя дорожные работы велись последние два года. При такой реализации проекта не удастся снизить показатель смертности на дорогах в 3,5 раза до 4 тысяч человек на 100 000 населения.
Также были выявлены случаи, когда ремонт дорог приводил к появлению новых опасных участков. Такое происходит, когда при оценке степени безопасности не учитываются коэффициенты видимости и сцепления. Поэтому Счетная палата предлагает дополнить список показателей оценки технического состояния дорог. Первоначально этого не сделали, так как не хватало средств. Теперь, вероятно, для исправления выявленной ошибки средств потребуется еще больше.
Фото: соцсети
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