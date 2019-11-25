Сборная Самарской области вернулась с национального чемпионата «Абилимпикс»
25 ноября 2019 15:10
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Впервые в этом году он проходил в два этапа: отборочные соревнования по наиболее многочисленным компетенциям и финал. Всего в них приняли участие 1800 человек, в их числе 6 школьников, 25 студентов и 2 специалиста из Самарской области. Они проявили своё мастерство в 25 компетенциях и в трудной борьбе завоевали 12 медалей.
«Я выполнила все задания, разровняла грунт, уложила плитку и расплакалась, - признается Анастасия Тороп, школьница из Тольятти, победительница национального чемпионата «Абилимпикс». - В моей компетенции «Ландшафтный дизайн» было шесть конкурсантов и все мальчики. Задания были сложные, но я собралась, поверила в свои силы и победила».
Победителей и участников V национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» на перроне самарского вокзала встречали родители, однокурсники, одноклассники, преподаватели, наставники и представители министерства образования и науки Самарской области. С каждым годом все больше представителей Самарской области принимают участие в национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс». В 2019-м они принесли в копилку региона одну золотую, четыре серебряных и семь бронзовых медалей.
«Практически каждый третий участник команды от Самарской области с национального чемпионата вернулся с медалью. Это превосходный результат, - подчеркивает заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова. – Это позволило нам с десятого места, подчеркиваю из 84 регионов, в этом году подняться на восьмое. Мы очень гордимся ребятами. Они приносят славу нашей самарской земле своим упорством, своим умением, своей настойчивостью. Участие в соревнованиях «Абилимпикс» – уже победа. Поэтому целеустремленность, воля и мужество конкурсантов заслуживают искреннего уважения и восхищения».
Профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями здоровья в Самарской области уделяется особое внимание. Пятьдесят девять техникумов и колледжей региона реализуют программы инклюзивного образования, передает пресс-служба облправительства.
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