Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС и push-уведомлений о поступившем переводе на карту, сообщил ТАСС представитель кол-центра банка.
"Для получения уведомлений теперь необходимо подключать платный пакет. Для кредитной карты уведомления будут бесплатными, также и для премиальных карт, для стандартных дебетовых - 60 рублей в месяц", - указали в кол-центре.
Оператор также отметил, что в рамках бесплатного пакета продолжат поступать пароли для регистрации в "Сбербанк онлайн" и при осуществлении покупок в интернете.
Ранее об этом сообщило РБК
. Издание указало, что такие изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона. Об этом клиенты узнали по СМС от банка.
Также отмечается, что теперь при бесплатном подключении СМС-банкинга клиенту будут приходить только сообщения с кодами для подтверждения операций. Раньше бесплатный тариф СМС-банкинга включал сообщения с кодами для подтверждения операций и сообщения о переводе на карту.
В ответ на появившиеся в ряде СМИ сообщения о введении дополнительных комиссий за уведомления по переводам Сбербанк информирует
:
Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические смс-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме — сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в смс-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится.
Большинство клиентов банка уже использует новую модель информирования с расширенным функционалом в Сбербанк Онлайн. Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода. В Сбербанк Онлайн сервис уведомлений продолжает развиваться, появляются новые удобные сервисы — например, информация по операциям с вкладами. Также теперь вместо многочисленных смс-оповещений клиент будет получать пуш-уведомление о переводе с возможностью получить полную детализацию об операции в приложении Сбербанк Онлайн.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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