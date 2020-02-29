Саратовские таксисты решили устроить акцию протеста под названием "Брат за брата"

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— Я вам могу сказать, на сегодняшний день будет порядка 350 водителей, это те, кто у нас собран в мессенджерах "Телеграм" и "Вотсап". Ну и, конечно, приедут те, кто в этих мессенджерах не сидит, — рассказал он.Для информирования коллег Максим сделал специальные листовки с перечислением требований, за которые будут выступать таксисты на акции. В качестве бойкота 350 водителей планируют не принимать заказы агрегаторов такси утром 2 марта, с семи до десяти часов, и вечером, с 17:00 до 19:00, а с 3 по 5 марта отказ от работы может растянуться на весь день.Как отметил организатор акции, идея появилась у него давно и готовилась на протяжении двух недель. Инцидент с таксистом из Саратова, на которого напал пассажир за отказ ехать без детского кресла, просто осветил проблему, рассказал Максим, и "таких историй сплошь и рядом".