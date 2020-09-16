Санитарная обработка городских территорий проводится в непрерывном режиме

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В Самаре продолжаются работы по санитарной обработке хлоросодержащими средствами общественных пространств, улиц, остановок общественного транспорта, детских и спортивных площадок, подъездов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Основная работа по дезинфекции городских территорий проводится муниципальными предприятиями уже более 5 месяцев.

«С 31 марта, когда вышло первое Постановление об ограничительных мерах, мы не прекращаем санитарную обработку всего города. Дезинфекция все это время осуществлялась постоянно и не прекращалась ни на один день», - подчеркнул заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара - руководитель Управления благоустройства Александр Андриянов.

В Самаре 151 общественное пространство, в том числе, набережная, 11 парков и 139 различных скверов.

Если позволяют погодные условия, самарские парки и набережную обрабатывают в ежедневном режиме.

«Дезинфекцией поверхностей в парках занимается 10 человек со специальным оборудованием. Они проводят обработку детских площадок, скамеек, урн и всех тех поверхностей, к которым прикасаются посетители парка. Стараемся проводить обработку в утренние часы, пока посетителей - минимальное количество», - рассказал заместитель директора МАУ «Парки Самары» Андрей Мутейкин.

Скверы дезинфицируют по очереди, в настоящее время они проходят помывку уже в девятый раз. Дороги обрабатываются по тому же принципу, и с начала введения режима повышенной готовности цикл повторяется уже в одиннадцатый раз.

Работы по санитарной обработке мест массового притяжения горожан проводятся в основном силами муниципальных предприятий города, таких как МП «Благоустройство», МП «Спецремстройзеленхоз», МАУ «Парки Самары», МП «Самарская набережная», а также подрядной организацией, обслуживающей дороги в Самарском и Ленинском районах - ООО «Кедр 1».

Для регулярной мойки и дезинфекции используются хлорсодержащие препараты, одобренные Роспотребнадзором, например «Хлорамин Б».

За качество и своевременность дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК.

Так, на улице Панова, 50 работы ведутся персоналом управляющей компании «Равновесие». Этой организацией специально для санитарной обработки были набраны дополнительные сотрудники.

«С момента введения ограничительных мер и единых профилактических мер мы создали специальные группы и стали обрабатывать свой жилой фонд. В подъезде дезинфицируются все контактные места, в том числе, ручки, почтовые ящики, перила, кнопки лифта. С апреля месяца такая работа проводится ежедневно, - пояснил исполнительный директор УК Александр Репин. - У нас 3 бригады по 4 человека на 70 домов. Каждая из бригад оснащена транспортным средством, также закуплены хлоросодержащие составы в необходимом количестве, маскхалаты, средства распыления, перчатки».

Также управляющая организация регулярно проводит санитарную обработку детских площадок во дворах обслуживаемых многоквартирных домов. Поверхности детского оборудования стараются мыть в утренние часы, до появления первых посетителей.

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки темпы и объемы работ по дезинфекции городских пространств в ближайшее время снижать не планируется.

Напомним, что в Самаре по-прежнему действует режим повышенной готовности, и следует соблюдать ограничительные меры, надевать маски и стараться по возможности соблюдать необходимую дистанцию, особенно находясь в общественных местах, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации