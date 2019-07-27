Самый большой в мире Андреевский флаг развернули в Кронштадте

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Военные в белоснежной форме под торжественную музыку пронесли флаг по площади. Длина полотна составляет 65 метров, ширина — 43 метра, а вес достигает 300 килограммов. Флаг сшили из 70 полос ткани по 40 квадратных метров каждая.А в июне в Москве развернули самый большой флаг России.